Правительство РФ предложило упразднить военные кафедры в вузах

16:27 | 5.06.2018

Правительство внесло на рассмотрение депутатов Госдумы законопроект, в соответствии с которым предлагается упразднить военные кафедры в вузах и заменить их военными учебными центрами. Соответствующий документ был опубликован на сайте кабмина.



«Цель законопроекта — повышение эффективности обучения студентов в структурных подразделениях военной подготовки при федеральных государственных образовательных организациях высшего образования», — говорится в пояснительной записке к документу.



В настоящее время, говорится в тексте законопроекта, в вузах действуют несколько видов структурных подразделений военной подготовки студентов. В случае одобрения инициативы будет создан единый вид подразделений военной подготовки. Отмечается, что это не принесет увеличения общего числа граждан, привлекаемых к военной подготовке, передает MK.ru.