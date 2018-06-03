Скончался бывший министр обороны США Фрэнк Карлуччи

12:08 | 5.06.2018

Бывший глава минобороны США Фрэнк Карлуччи скончался в возрасте 87 лет. Об этом сообщается на сайте Пентагона. По данным WSJ, он скончался от осложнений, вызванных болезнью Паркинсона. Карлуччи возглавлял ведомство с 1987 по 1989 год.



Нынешний глава Пентагона Джеймс Мэттис выразил соболезнования и отметил, что Карлуччи «служил нации при четырёх президентах США — и республиканцах, и демократах».