В украинском «Нафтогазе» заявили об аресте голландских активов «Газпрома»

12:00 | 5.06.2018

Суд арестовал голландские активы «Газпрома» для выплаты «Нафтогазу» 2,6 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража, заявили в украинской компании.



В Амстердаме находится головной офис Gazprom International, который участвует в работе международных проектов российской компании по всему миру. В Голландии находится и другая структура «Газпрома» — Gazprom Energy, отмечает РБК.



Ранее арест активов «Газпрома» начали швейцарские приставы.