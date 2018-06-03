Мексика намерена ввести 20-процентные пошлины на американскую свинину

11:53 | 5.06.2018

Мексика намерена ввести 20-процентные пошлины на импорт свинины из США в ответ на американские пошлины на алюминий и сталь. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на двух представляющих отрасль чиновников, знакомых с планом правительства. Официальных подтверждений со стороны мексиканского правительства относительно ответных мер на торговые пошлины США пока нет.



С 1 июня заработали американские импортные пошлины в 25 % на сталь и 10 % на алюминий из Мексики, ЕС и Канады. Также в конце мая президент США Дональд Трамп анонсировал ввод пошлин в размере 25 % на товары из Китая, передает iz.ru.