Путин прокомментировал свои фото «в полуголом виде»

11:41 | 5.06.2018

Путина в ходе интервью австрийскому телеканалу ORF накануне визита в Вену спросили про его фотографии в полуголом виде. «Вы сказали: «В полуголом». Слава богу, не в голом. Если я отдыхаю, то не считаю необходимым прятаться за кустами и ничего в этом плохого не вижу», — сказал Путин, передает russian.rt.com.



Фотографии Путина с рыбалки публиковались в 2007, 2009 и 2017 годах. Журналисты и блогеры предполагали, что снимки были сделаны заранее за несколько лет. Они заметили подозрительное сходство опубликованных в разные годы фотографий, отмечает lenta.ru. Пресс-секретарь Путина отверг эти предположения.