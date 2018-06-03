В Иране заявили о начале наращивания мощностей по обогащению урана

11:32 | 5.06.2018

Иран направит в МАГАТЭ письмо с уведомлением о начале наращивания мощности по обогащению урана, сообщает агентство ISNA со ссылкой на замглавы Организации по атомной энергии Ирана Бехруза Камальванди. Накануне указание быть готовым к увеличению числа центрифуг дал верховный лидер страны аятолла Хаменеи.



Иран неоднократно заявлял, что вернётся к уровню ядерных разработок, существовавшему до подписания в 2015 году соглашения с «шестёркой», если США выйдут из сделки, напоминает «Эхо Москвы».