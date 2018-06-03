В работе социальной сети Instagram произошел сбой

11:24 | 5.06.2018

Пользователи Instagram по всему миру отмечают проблемы в работе социальной сети, сообщает сервис Downdetector, который отслеживает работу интернет-ресурсов. Сайт зафиксировал более 10 тыс. отчетов о сбое в работе Instagram в период с 5:00 до 8:00. Чаще всего пользователи сообщают о невозможности загрузить ленту новостей (41 % от всех заявлений) и войти в аккаунт (33 %). В основном проблемы с Instagram наблюдаются у жителей США, Европы, Японии, а также Центральной и Южной России, на Урале и Дальнем Востоке.