В Верховной раде заявили, что Киев сознательно устроил засуху в Крыму

11:02 | 5.06.2018

Украина устроила засуху в Крыму, перекрыв Северо-Крымский канал. Об этом заявил депутат Верховной рады и один из лидеров запрещенной в России организации «Меджлис крымско-татарского народа» Мустафа Джемилев, передает iz.ru. «Там действительно проблемы после того, как мы перекрыли днепровскую воду, там вообще уже сельского хозяйства нет», — сказал он в ходе интервью изданию «Обозреватель».



Джемилев добавил, что Украина не собирается обсуждать восстановление подачи воды на полуостров с Россией, пока Москва не «вернет» Крым Киеву. А если водоснабжение и будет восстановлено, то украинцы «снова быстро ее перекроют», сообщает Kp.ru.