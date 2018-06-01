Кудрин заявил о нарушениях в работе «почти каждого министерства или ведомства»

17:03 | 4.06.2018

Практически каждое министерство и ведомство допускает в своей работе нарушения или недочеты, заявил председатель Счетной палаты Кудрин на встрече с Путиным. «Почти в каждом министерстве или ведомстве хоть небольшие, но есть недочеты в исполнении государственных программ, неисполнение определенных показателей, финансовые нарушения – где-то меньше, где-то больше», – сказал Кудрин.



Он также заявил о необходимости дополнительной открытости работы министерств и ведомств. «Потому что, чтобы оценивать результат, нужно больше данных сделать открытыми, которые обсуждаются и могут анализироваться», — добавил глава ведомства.