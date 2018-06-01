16:54 | 4.06.2018

Синоптики объявили штормовое предупреждение в Москве в ближайшие часы. По данным столичного метеобюро, до 21:00 4 июня в Москве ожидается сильный ветер с порывами 15 метров в секунду и выше. Кроме того, в городе ожидается дождь.



Накануне в Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за порывистого ветра и высокой пожароопасности, сообщал РБК глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.