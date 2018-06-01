Экс-президент Эстонии пригрозил России потерей Омска, Томска и Санкт-Петербурга

16:48 | 4.06.2018

Россия может лишиться ряда городов в случае, если Москва решит атаковать Эстонию, заявил в интервью «Европейской правде» бывший президент республики Тоомас Хендрик Ильвес. По его словам, для Эстонии не существует угрозы со стороны России. В военном смысле безопасность гарантирована членством страны в НАТО.



«Конечно, Россия может атаковать Эстонию – но вскоре после этого она может потерять даже Омск и Томск, не говоря уже о Санкт-Петербурге. Они об этом помнят», — сказал Ильвес.



При этом бывший президент подчеркнул, что «угроза» со стороны России заключается в «дискредитации» Эстонии, которая, по его словам, длится на протяжении 27 лет.