Песков заявил, что актуальность формата G8 снижается

16:42 | 4.06.2018

Пресс-секретарь Путина Песков считает, что актуальность формата G8 снижается. Об этом сообщает РБК. «Почему снижается? Потому что в изменяющейся обстановке, как в международных политических, так и экономических делах, стремительно возрастает значение и актуальность таких форматов как, например, двадцатка, где Россия принимает активное участие», — сказал Песков. На вопрос о возможности возвращения России в состав G8 Песков ответил, что гипотетические рассуждения в данном случае невозможны.



Ранее лидер немецких левых Сара Вагенкнехт предложила вернуть Россию в «Большую восьмерку» для противовеса США.