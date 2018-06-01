В доме Романовых ответили на слова Поклонской о поездке великой княгини в Крым

16:35 | 4.06.2018

Директор канцелярии главы Императорского дома Романовых Александр Закатов выразил сожаление из-за «духовного состояния» депутата Госдумы Натальи Поклонской, которая раскритиковала поездку главы императорского дома Романовых, великой княгини Марии Владимировны и ее сына, князя Георгия Михайловича в Крым, передает russian.rt.com.



«Остается только сожалеть о духовном состоянии госпожи Поклонской... Очень странно, что проявление любви и патриотизма со стороны Императорского дома у нее вызывает злобу», — заявил Закатов.



Накануне Поклонская раскритиковала поездку великих князей в Крым, назвав их гостями из Испании. Депутат посоветовала «заглянуть в историю», прежде чем восхищаться «подобными вояжами самопровозглашенных государынь и цесаревичей», отмечает Вести.ру.