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Россия и мир


16:25 | 4.06.2018

На 79-м году жизни скончался актер театра и кино Леонид Неведомский

3 июня в Санкт-Петербурге на 79-м году жизни скончался актер БДТ имени Г.А. Товстоногова, народный артист России Леонид Неведомский.

Неведомский служил в театре больше полувека и успел исполнить свыше 40 ролей. Он дебютировал в 1967 году в спектакле Георгия Товстоногова по пьесе «Правду! Ничего, кроме правды!», где сыграл Джона Рида. Позже артист был занят в постановках «Традиционный сбор», «Карьера Артуро Уи», «Ревизор» «Прошлым летом в Чулимске», «Тихий Дон», «На дне» и многих других, передает "Росбалт".

Также Неведомский снялся в более чем 100 кино- и телефильмах. В частности, играл в фильмах «Приваловские миллионы», «Синяя птица», «Открытая книга», «Цыган», «В полосе прибоя» и других. А также снимался в сериалах «Доярка из Хацапетовки», «Бандитский Петербург», «Агент национальной безопасности», «Убойная сила», «Улицы разбитых фонарей» и прочих.

© «Вечерние Ведомости»

 


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