Путин объяснил, почему его встреча с Трампом до сих пор не состоялась

16:22 | 4.06.2018

Путин заявил, что его встреча с американским лидером Дональдом Трампом до сих пор не состоялась из-за ожесточенной внутриполитической борьбы в США. «На мой взгляд, это последствие ожесточенной внутриполитической борьбы в Соединенных Штатах», — заявил Путин.



В преддверии визита Путина в Австрию президент России дал интервью телерадиокомпании ORF, выдержки из которого приводит агентство «РИА Новости».