Россия и мир
14:00 | 4.06.2018
Путин и Ким Чен Ын могут встретиться в сентябре во Владивостоке
Один из собеседников агентства сообщил, что возможность проведения встречи «обсуждается, рассматриваем разные варианты». Другой источник отметил, что вариант переговоров на ВЭФе «возможен».
На прошлой неделе глава МИД РФ Лавров побывал в Пхеньяне с официальным визитом, став первым российским политиком, лично встретившимся с Ким Чен Ыном.
© «Вечерние Ведомости»
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