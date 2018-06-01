Путин и Ким Чен Ын могут встретиться в сентябре во Владивостоке

14:00 | 4.06.2018

Встреча Путина и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына может состояться в сентябре во Владивостоке «на полях» Восточного экономического форума (ВЭФ). Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на осведомленные дипломатические источники.



Один из собеседников агентства сообщил, что возможность проведения встречи «обсуждается, рассматриваем разные варианты». Другой источник отметил, что вариант переговоров на ВЭФе «возможен».



На прошлой неделе глава МИД РФ Лавров побывал в Пхеньяне с официальным визитом, став первым российским политиком, лично встретившимся с Ким Чен Ыном.