SpaceX запустила ракету Falcon 9 с европейским спутником связи

13:52 | 4.06.2018

С американского космодрома на мысе Канаверал во Флориде успешно стартовала ракета-носитель Falcon 9 с люксембургским спутником SES-12. При старте использовалась ранее возвращенная первая ступень ракеты, при помощи которой в сентябре прошлого года запускался в космос американский секретный мини-шаттл X-37B, отмечает gazeta.ru. Отметим, что для SpaceX это одиннадцатый старт с начала года.