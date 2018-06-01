Путин заявил, что Россия заинтересована в единстве Европейского Союза

13:42 | 4.06.2018

Россия заинтересована в единстве Европейского Союза и не нацелена на его разобщение. Об этом Путин заявил в интервью австрийскому телеканалу, фрагмент которого показали в новостной программе.



«Наоборот, мы заинтересованы в едином и процветающем Евросоюзе, потому что он является нашим важнейшим торговым и экономическим партнером», — отметил президент, которого цитирует «РИА Новости».



Президент РФ посетит Вену с рабочим визитом 5 июня.