Метро Тбилиси прекратило работу в связи с забастовкой машинистов

13:20 | 4.06.2018

В Тбилиси не работает метро в связи с забастовкой машинистов. Об этом сообщает телеканал Rustavi2. Как отмечается, машинисты выдвинули требования увеличения зарплаты с 7 лари (177 руб.) до 10 лари (252 руб.) в час. Речь идет о примерно 240 машинистах. При этом автобусы будут ездить в понедельник бесплатно.



Как отмечает РИА "Новости", мэр Тбилиси Каха Каладзе ранее разозлился в связи с решением машинистов бастовать и заявил, что они получают достаточную зарплату.