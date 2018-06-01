13:13 | 4.06.2018

Число жертв извержения вулкана Фуэго в Гватемале выросло до 25. Об этом сообщает агентство Reuters. Около 300 человек получили ранения. Среди пострадавших 12 детей. Эвакуированы более 3 тыс. человек, 653 размещены во временных убежищах. В связи с трагедией в стране объявлен трёхдневный траур.



Фуэго входит в число самых активных вулканов на территории Гватемалы. Он находится всего в нескольких десятках километров от столицы республики. Извержение началось в воскресенье, он стало вторым в текущем году. По оценкам экспертов, это может серьезно снизить поток туристов, посещающих Гватемалу.