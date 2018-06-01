Россия заняла 114-е место в рейтинге стран с лучшими дорогами в мире

12:59 | 4.06.2018

Эксперты назвали страны с худшими и лучшими дорогами в мире. Список составлен по версии Индекса глобальной конкурентоспособности 2017/18 годов. В рейтинг вошли 137 стран, передает iz.ru. Качество дорог оценивалось по шкале от одного до семи, при этом ни одно из государств не набрало высший балл.



Последнее место заняла Мавритания, которая получила два балла. За ней следуют Демократическая Республика Конго и Гаити, набравшие по 2,1 балла. Россия заняла 24-ю позицию с конца, набрав 2,9 балла, при этом обогнав Зимбабве и Казахстан и уступив Бурунди и Бенину, сообщает РБК.



Лучшими в рейтинге признаны Объединенные Арабские Эмираты (6,4 балла), Сингапур (6,3 балла), Швейцария (6,3 балла), Гонконг (6,2 балла), Нидерланды (6,1 балла), Япония (6,1 балла), Франция (шесть баллов), Португалия (шесть баллов), Австрия (шесть баллов), а также США (5,7 балла).