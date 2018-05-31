Россия и мир
11:55 | 2.06.2018
Деньги полковника Захарченко пропали до Сбербанка
Ранее, 31 мая, РБК со ссылкой на источники сообщал о том, что главным следственным управлением по расследованию особо важных дел СК России начата проверка по факту исчезновения части денег, изъятых у бывшего сотрудника антикоррупционного управления МВД Захарченко.
Деньги были доставлены в Сбербанк в конце апреля компанией «Росинкасс» в сопровождении правоохранителей, сообщили РБК в пресс-службе организации. После чего, с 27 апреля по 2 мая шёл пересчёт наличных денег доставленных в банк в 44 больших коробках, в процессе пересчёта были обнаружены расхождения в сумме наличных.
«Пересчитывались они (деньги) комиссионно по стандартной процедуре под полным видеоконтролем. Именно сотрудники Сбербанка обнаружили недостачу и обратились к правоохранителям», — сказали в пресс-службе банка и выразили уверенность в том, что сотрудники Следственного комитета смогут разобраться и установить все обстоятельства произошедшего.
Как отметил источник РБК, деньги помещались сначала в институт ФСБ для проведения генетической экспертизы, а затем их «сразу направили в казначейство».
«После обращения в госсобственность они должны были остаться в казначействе и попасть в федеральный бюджет. Зачем их могли везти в Сбербанк, я с трудом могу представить», — сказал собеседник РБК.
Как сообщал ранее «Интерфакс», пропали €3 млн.
Напомним, всего у Захарченко и его близких были изъяты 8,5 миллиардов рублей, 2 миллиона евро и более 120 миллионов долларов. В декабре 2017 года изъятые у бывшего полковника и его родственников деньги были обращены судом в доход государства.
Фото: newizv.ru
© «Вечерние Ведомости»
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