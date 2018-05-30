Песков назвал информацию о «приватном фонде Путина» «развесистой клюквой»

16:35 | 1.06.2018

Пресс-секретарь Путина Песков назвал заявления о якобы причастности российской стороны к инсценировке убийства журналиста Аркадия Бабченко инсинуациями. Об этом сообщает РИА «Новости».



Как напоминает РБК, обвиняемый в организации покушения на Бабченко Борис Герман заявил, что его заказчиком был человек из «приватного фонда Путина».



«Если говорить серьезно, то никаких таких фондов не существует. Если говорить в шутку, то вся эта история для любого трезвомыслящего человека является развесистой клюквой», — сказал Песков.