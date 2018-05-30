В Иркутске восемь детей пострадали при возгорании в ТЦ «Комсомолл»

14:13 | 1.06.2018

Восемь детей в возрасте от 7 до 10 лет пострадали при происшествии в научно-развлекательном центре «Гравитация» в ТРК «Комсомолл» в Иркутске во время неудачного проведения химического опыта.



Всех их доставили в ожоговое отделение Иркутской городской клинической больницы № 3. Как пояснили в прокуратуре, детям показывали принцип действия фейерверка. По информации ГУ МВД региона, при проведении химического опыта в игровой комнате воспламенилась спиртосодержащая жидкость.



Из здания эвакуировали полторы тысячи человек, возгорание уже ликвидировали.