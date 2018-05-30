Сбитый в Афганистане в 1980-е годы советский военный летчик оказался жив

14:08 | 1.06.2018

Советский военный летчик, сбитый в Афганистане и считавшийся пропавшим без вести, оказался жив. Об этом сообщил руководитель Союза десантников России, Герой СССР генерал-полковник Валерий Востротин.



«Это очень удивительно. Теперь нужна помощь не только финансовая, но и помощь административная, помощь общественных организаций, дипломатическая работа», — рассказал Востротин, не уточнив при этом, о ком именно идет речь.



Как напоминает РИА «Новости», из открытых источников следует, что в период с 1979 по 1989 год в Афганистане были сбиты 125 боевых самолётов советских ВВС.