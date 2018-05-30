Российский бизнесмен Абрамович отозвал заявление на получение британской визы

14:02 | 1.06.2018

Российский владелец «Челси» Роман Абрамович отозвал заявление на продление инвестиционной визы Великобритании, сообщает The Sun со ссылкой на лиц, близких к предпринимателю.



По информации таблоида, российский предприниматель больше не видит необходимости в продлении британской визы после получения израильского гражданства, которое позволяет ему находиться на территории Великобритании до полугода.



Ранее стало известно, что Абрамовичу было отказано в продлении визы Великобритании, после чего российский бизнесмен получил паспорт Израиля. При этом он намерен продолжать управлять «Челси» в привычном режиме.