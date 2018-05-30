Путин будет звонить губернаторам во время прямой линии

13:25 | 1.06.2018

Во время прямой линии 7 июня президент Путин будет по конференц-связи разговаривать с губернаторами и членами правительства. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в кабинете министров и в Кремле. Такой формат будет применяться, если Путину нужно будет задать вопрос конкретному чиновнику в ответ на жалобы граждан.



По утверждению собеседников издания, администрация президента настоятельно рекомендовала губернаторам «смотреть прямую линию, не уходить в отпуска и быть на рабочем месте».



«Прямая линия» с Путиным пройдет 7 июня. Это станет 16-м по счету подобным мероприятием.