В Пентагоне предостерегли Асада от нападения на американских военных в Сирии

13:16 | 1.06.2018

Атака на американских военных и их союзников в Сирии была бы «плохой идеей», заявил представитель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Кеннет Маккензи в ответ на слова сирийского президента Башара Асада о готовности применить силу для освобождения страны, передает iz.ru.



«Любая заинтересованная сторона в Сирии должна понимать, что нападение на силы США или наших партнёров по коалиции будет плохой идеей», — заявил Кеннет Маккензи.