В Нидерландах не исключили, что Киев могут включить в число ответственных по делу MH17

13:07 | 1.06.2018

Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок не исключил, что Украину могут включить в число ответственных за крушение малайзийского Boeing, следовавшего рейсом MH17. Об этом сообщает Parool.



В ходе дебатов в парламенте прозвучало утверждение, что Киев виновен в том, что не закрыл воздушное пространство над зоной боевых действий. Стеф Блок ответил, что в настоящее время отсутствует правовая база для обвинения. При этом министр отметил, что не исключает варианта, при котором Украину могут привлечь к ответственности, но считает это возможным в отдаленной перспективе, передает lenta.ru.