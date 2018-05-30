В британском Манчестере пострадали пять человек при наезде автомобиля на пешеходов

12:52 | 1.06.2018

В британском Манчестере пострадали пять человек в результате наезда автомобиля на пешеходов в районе Траффорд-парка, сообщается в твиттере полиции. Как отмечается в сообщении, автомобиль скрылся с места происшествия и на данный момент устанавливается его местонахождение.



Как рассказали в скорой помощи, пострадавшие получили серьезные ранения. На данный момент дорога, где произошел инцидент, перекрыта. При этом полиция не связывает наезд на пешеходов с терроризмом, сообщает РИА «Новости».