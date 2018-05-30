В ЕС анонсировали контрмеры в ответ на введение США пошлин на импорт стали и алюминия

12:43 | 1.06.2018

Еврокомиссия намерена ответить пропорциональными мерами на объявленное США введение заградительных пошлин на импорт стали и алюминия из Евросоюза, передает «Интерфакс».



«Ответ Евросоюза будет соразмерным и будет соответствовать правилам ВТО. Мы собираемся инициировать разбирательство в организации, поскольку действия США явно противоречат международным правилам», — сказала комиссар ЕС по внешней торговле Сесилия Мальмстрем. По ее словам, Брюссель готов на любые шаги для защиты рынка ЕС.



Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер также назвал действия США «протекционизмом в чистом виде». Он отметил, что урегулировать спор намерена Всемирная торговая организация.