Россия и мир
12:43 | 1.06.2018
В ЕС анонсировали контрмеры в ответ на введение США пошлин на импорт стали и алюминия
«Ответ Евросоюза будет соразмерным и будет соответствовать правилам ВТО. Мы собираемся инициировать разбирательство в организации, поскольку действия США явно противоречат международным правилам», — сказала комиссар ЕС по внешней торговле Сесилия Мальмстрем. По ее словам, Брюссель готов на любые шаги для защиты рынка ЕС.
Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер также назвал действия США «протекционизмом в чистом виде». Он отметил, что урегулировать спор намерена Всемирная торговая организация.
© «Вечерние Ведомости»
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