Власти Дании запретили ношение бурки и никаба в общественных местах

17:00 | 31.05.2018

Парламент Дании поддержал инициативу правительства о запрете на ношение в общественных местах головных уборов, закрывающих лицо. Об этом информирует Датское радио (DR).



В качестве примеров головных уборов, полностью закрывающих лица, называются, в частности, никаб, покрывало «бурка», а также шапки-маски «балаклавы», оставляющие открытыми лишь глаза и рот. Нарушение запрета в первый раз предлагается наказывать штрафом на сумму в одну тысячу датских крон (157 долларов), максимальный штраф может быть до 10 тысяч крон (1568 долларов) при повторном нарушении. Среди исключений, не попадающих под запрет, названы маскарадные, рабочие маски, а также головные уборы, защищающие лица в холодную погоду, передает РИА «Новости».



Как напоминает «Вести.ру», первой европейской страной, которая запретила закрывать лицо в общественных местах, стала Франция — в 2010 году. За ней спустя год последовали Бельгия и Нидерланды. А в прошлом году такой запрет появился в Австрии и Болгарии. В некоторых других странах паранджу или никаб запрещено носить в школах, госслужащим, в судах и т. д.