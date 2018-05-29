США перебрасывают в Японию истребители пятого поколения F-22 Raptor

16:50 | 31.05.2018

Передовые американские истребители пятого поколения F-22 Raptor переброшены в Японию, на авиабазу Кадена в префектуре Окинава. Об этом сообщает газета Japan Times со ссылкой на источники в японском правительстве. На японский остров уже прибыли четыре американских истребителя, к ним присоединятся ещё десять. Они пробудут там в течение месяца.



Также в воды региона направлена и ударная группировка ВМС Соединенных Штатов во главе с атомным авианосцем Ronald Reagan.



Переброска истребителей ВВС США началась на фоне подготовки встречи президента Соединённых Штатов Дональда Трампа и лидера Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ына, которая запланирована на 12 июня в Сингапуре, передает MK.ru.