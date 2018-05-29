Пассажиры авиакомпании «Саратовские авиалинии» вернули 9 тыс. билетов

16:23 | 31.05.2018

Минтранс сообщает, что пассажиры авиакомпании «Саратовские авиалинии» оформили уже около 9 тыс. возвратов купленных авиабилетов. Ранее сообщалось, что авиакомпания объявила о прекращении полетов с 30 мая, передает MK.ru. Как именно написать заявление на возврат денег за билеты, можно узнать на сайте «Саратовских авиалиний». Деньги вернут и за «невозвратные» билеты, уточнили в Минтрансе.



«Саратовские авиалинии» прекратили свою операционную деятельность 30 мая. Росавиация с 31 мая аннулировала сертификат эксплуатанта компании.