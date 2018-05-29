Сборная России по футболу проиграла в товарищеском матче команде Австрии

13:33 | 31.05.2018

Сборная России по футболу уступила команде Австрии в товарищеском матче, который прошел в Инсбруке. Игра закончилась со счетом 1:0. Единственный гол встречи — на счету полузащитника хозяев поля Алессандро Шепфа.



До ЧМ-2018 сборная проведет еще один товарищеский матч. Он состоится 5 июня с командой Турции в Москве.



Напомним, первый матч на самом чемпионате мира российская команда проведет против Саудовской Аравии в Москве 14 июня.