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Россия и мир


12:56 | 31.05.2018

«Исламское государство» взяло на себя ответственность за атаку в бельгийском Льеже

Боевики террористической организации «Исламское государство» взяли на себя ответственность за атаку, совершенную в бельгийском городе Льеж, где мужчина с ножом напал на двух полицейских, выхватил у них пистолет, после чего застрелил трех человек и ранил еще двух, передает Reuters.

«Нападавший в городе Льеже в Бельгии — солдат «Исламского государства». Атака была совершена в ответ на призыв ИГ нацелиться на страны, входящие в международную коалицию во главе с США», — приводит французский телеканал RTBF сообщение террористов.

Как напоминает РИА «Новости», во вторник вооруженный ножом преступник напал на двух женщин-полицейских, после чего выхватил у одной из них пистолет и открыл огонь. Затем он застрелил пассажира одного из проезжавших мимо автомобилей. Злоумышленник пытался скрыться на территории лицея, где угрожал двум женщинам, но был ликвидирован подоспевшим подкреплением. По информации СМИ, преступник недавно вышел из тюрьмы и был известен правоохранительным органам как фигурант ряда уголовных дел.

© «Вечерние Ведомости»

 


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