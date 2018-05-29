Главы МИД РФ и США Лавров и Помпео обсудили отношения между странами

12:38 | 31.05.2018

Государственный секретарь США Майк Помпео в ходе телефонного разговора с главой российского МИДа Сергеем Лавровым обсудил отношения между странами и способы их улучшения. Об этом сообщается в заявлении на сайте Белого дома.



«Хотя США стремятся к улучшению отношений с Россией, достижение этого потребует от России продемонстрировать, что она готова принять конкретные меры для решения наших обеспокоенностей, включая вмешательство во внутренние дела США», — приводит слова Помпео пресс-служба Госдепа.



Уточняется, что Помпео впервые провёл разговор с Лавровым в должности госсекретаря, которую он официально занял 26 апреля.