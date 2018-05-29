В Минздраве РФ предложили запретить продажу табака на один день

11:49 | 31.05.2018

Минздрав России предложил ограничить продажу табачных изделий 31 мая — во Всемирный день без табака. Соответствующее письмо он направил в регионы страны. Об этом сообщается на сайте ведомства.



В письме ведомство предлагает рассмотреть и другие дополнительные меры по охране здоровья граждан от табачного дыма и последствий потребления табака. Например, запретить курить в определенных местах в праздничные дни.



В ведомстве также напомнили о пагубном влиянии табака на здоровье. Эта привычка является причиной 20% случаев смертности среди взрослых, ежегодно убивая 5,4 млн человек во всём мире.