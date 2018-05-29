Башар Асад заявил о планах освободить всю территорию Сирии

11:42 | 31.05.2018

Президент САР Башар Асад заявил, что власти Сирии планируют вернуть контроль над всей территорией страны, включая провинцию Идлиб. Об этом он рассказал в интервью RT.



При этом Асад подчеркнул, что такой сложный план придётся осуществлять военным путём, при помощи сирийских правительственных войск, поскольку в некоторых районах власти Сирии имеют дело с вооружёнными террористическими группировками. «Хуже войны ничего нет. Думаю, с этим согласится любой сириец. Но иногда другого варианта не остаётся», — заявил глава Сирии.