Убийство российского журналиста Аркадия Бабченко оказалось инсценировкой СБУ

11:34 | 31.05.2018

Распространение информации об убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко было частью операции украинских спецслужб, сообщил глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак.



По его словам, СБУ заранее получила информацию о подготовке убийства журналиста и предотвратила его. Грицак также отметил, что заказчиком убийства является завербованный российскими спецслужбами украинец, он задержан. Как заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, исполнителю предложили за убийство $30 тыс. Он будет проходить по делу в качестве свидетеля, передает iz.ru.



СБУ, по данным сайта «Украинские новости», будет расследовать дело о покушении на Аркадия Бабченко как теракт.