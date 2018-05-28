Президент Мексики отказался платить за строительство стены на границе с США

16:59 | 30.05.2018

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето заявил, что его страна не станет платить за строительство стены на границе с США. Об этом он написал у себя в Twitter.



«Нет. Мексика никогда не заплатит за стену [на границе с США]. Ни сейчас, ни когда-либо. [Заявляю это] искренне, от имени всех мексиканцев», — написал президент на своей странице в Twitter, обращаясь к своему американскому коллеге Дональду Трампу.



Это стало ответом на заявление Трампа о том, что Мехико в любом случае придется заплатить за стену. «В конце концов Мексика заплатит за стену», — приводит Reuters слова президента США, который также раскритиковал мексиканские власти за то, что они не помогают справиться с потоком нелегалов в Штаты, напоминает iz.ru.