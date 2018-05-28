В турецком аэропорту Даламан умер выпавший из самолета британец

16:54 | 30.05.2018

Подданный Великобритании погиб в турецком аэропорту Даламан, выпав из самолета на взлетно-посадочную полосу. Мужчину решили высадить из самолета из-за спора с бортпроводниками. Когда 30-летнего британца провели к выходу, он выпал на взлетно-посадочную полосу.



Британца, находившегося в бессознательном состоянии, доставили в больницу, где ему диагностировали переломы ребер. Он умер, так и не придя в сознание.