Испанская полиция отпустила инвестора Уильяма Браудера

16:47 | 30.05.2018

Международный инвестор Уильям Браудер подтвердил, что испанская полиция отпустила его. Об этом он написал в Twitter.



Источник Reuters в полиции сообщил, что Браудер был освобожден после того, как выяснилось, что ордер на его арест, выписанный ранее Интерполом, более не действителен. При этом собеседница агентства не смогла объяснить, что произошло с ордером, а также не подтвердила, что он был выдан по запросу России.



Как напоминает РБК, Браудер был дважды заочно осужден в России — на девять лет в 2013 году по делу о финансовых махинациях и уклонении от уплаты налогов, а также на девять лет в 2017-м по делу об уклонении от налогов. Инвестора также объявили в международный розыск.