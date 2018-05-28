Совет Федерации РФ одобрил закон о контрсанкциях

16:37 | 30.05.2018

Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил так называемый закон о контрсанкциях. Согласно документу, президент РФ сможет накладывать запрет или приостанавливать международное сотрудничество с недружественными иностранными государствами, а также с организациями, которые «прямо или косвенно» находятся под юрисдикцией недружественных иностранных государств, передает «Интерфакс».



22 мая закон был принят Госдумой.