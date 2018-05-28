Боевики ИГ начали новое наступление на Пальмиру

16:32 | 30.05.2018

Боевики запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство» начали масштабную атаку в восточном районе сирийской провинции Хомс, сообщает «Интерфакс».



По информации Al-Masdar News, террористы пытались прорвать блокаду в районе Бадия, чтобы направиться в сторону Пальмиры. Боевики атаковали сирийских военных в Хамиме, который ранее был опорным пунктом террористов в этом регионе. В настоящее время ожесточенные бои продолжаются. Об успехах сторон не сообщается.



В ходе боевых действий в Сирии с 2015 года Пальмира дважды оказывалась во власти боевиков. Окончательно изгнать террористов из города удалось в 2017 году, напоминает iz.ru.