Губернатор Алтайского края Карлин подал в отставку

16:26 | 30.05.2018

Губернатор Алтайского края Александр Карлин сообщил, что подал в отставку. Об этом, как сообщает «Интерфакс», Карлин заявил на заседании краевого правительства.



Карлин руководит Алтайским краем с августа 2005 года. Сам губернатор объяснил отставку тем, что сейчас в стране активно идет обновление руководящего состава, передает РИА «Новости».



Как напоминает iz.ru, в России с 28 мая произошла череда ротаций среди губернаторов. 28 мая в отставку ушли губернаторы Магаданской области, Якутии, Тюменской области. 29 мая нового главу региона получил ЯНАО.