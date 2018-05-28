В Кремле осудили убийство журналиста Аркадия Бабченко в Киеве

16:22 | 30.05.2018

В Кремле осуждают убийство журналиста Аркадия Бабченко в Киеве и призывают к «настоящему расследованию», передает РБК. «Произошла трагедия, погиб гражданин Российской Федерации, у него большая семья, которая лишилась своего кормильца. Мы соболезнуем родным и близким», - сказал пресс-секретарь Путина Песков. Обвинения в адрес России в причастности к гибели Бабченко Песков назвал «верхом цинизма на фоне такого жестокого убийства».



Как напоминает life.ru, Аркадия Бабченко застрелили в спину, когда он заходил в свою квартиру в Киеве. Известно, что на месте убийства найдены три гильзы от патронов для пистолета Макарова. Украинский премьер предположил, что «российская тоталитарная машина не простила ему честности и принципиальности».