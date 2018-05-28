ХАМАС объявил о возобновлении перемирия с Израилем

16:18 | 30.05.2018

Палестинское военизированное формирование ХАМАС заявило о достижении договоренностей с Израилем по прекращению огня, сообщает Associated Press.



В заявлении ХАМАС говорится, что боевики движения при помощи посредников договорились с израильскими военными о перемирии ночью в среду, 30 мая. Они готовы соблюдать условия соглашения «до тех пор, пока это делает Израиль».



Подтверждений со стороны Израиля пока нет, однако в Иерусалиме накануне многократно говорили о нежелании эскалации, передает РИА «Новости».