Россия и мир
16:18 | 30.05.2018
ХАМАС объявил о возобновлении перемирия с Израилем
В заявлении ХАМАС говорится, что боевики движения при помощи посредников договорились с израильскими военными о перемирии ночью в среду, 30 мая. Они готовы соблюдать условия соглашения «до тех пор, пока это делает Израиль».
Подтверждений со стороны Израиля пока нет, однако в Иерусалиме накануне многократно говорили о нежелании эскалации, передает РИА «Новости».
© «Вечерние Ведомости»
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