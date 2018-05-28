Президент ФРГ Штайнмайер призвал Киев не критиковать «Северный поток — 2»

12:26 | 30.05.2018

Украине следует перестать критиковать Германию за ее участие и поддержку энергетического проекта «Северный поток — 2», заявил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер на брифинге в Киеве.



«Опасения Украины, что она перестанет быть транзитером в будущем, безосновательны», — сказал он. Президент отметил, что Германия предпринимает усилия для того, чтобы обеспечить транзит газа через Украину и после запуска газопровода, сообщает lenta.ru.



Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал ЕС остановить «Северный поток — 2». По его мнению, российская сторона использует природный газ в качестве «оружия», передает gazeta.ru.