США анонсировали введение 25%-ных пошлин на ряд китайских товаров

12:12 | 30.05.2018

США намерены ввести 25%-ные таможенные пошлины на ряд китайских товаров, поставляемых на американский рынок. Об этом сообщается на сайте Белого дома.



Указывается, что в соответствии с решением президента США Дональда Трампа пошлины вводятся на товары, связанные со «значимыми для производства технологиями», пишет РБК. В том числе пошлинами будут обложены товары, относящиеся к стратегическому плану по модернизации десяти отраслей промышленности Китая, известному как Made in China 2025.



Администрация Белого дома указывает на неравные торговые отношения двух стран и добавляет, что в США тарифы на ввоз китайских автомобилей составляют всего 2,5 %, а в Китае на ввоз американских — 25 %, отмечает iz.ru.